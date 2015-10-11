مرشحة "النور"بغرب الدلتا: سنتصدى لمشكلة منع دخول المحتشمة للأماكن العامة

قالت سناء الفردى، مرشحة حزب النور بقائمة غرب الدلتا، بالإسكندرية إن دور المرأة فى المجتمع المصرى مهمش رغم أنها تتبوأ أعلى الدرجات العلمية والمهنية، مؤكدة أن حزب النور سيتصدى للمشاكل التى تعانى منها المرأة ومنها منع المحتشمة من دخول الاماكن العامة.

وأضافت سناء خلال المؤتمر النسائى لحزب النور بالإسكندرية، أن المرأة فى المجتمع لا يمكن إقصاؤها ويجب الاهتمام بمشاكلها خاصة المطلقة التى تعانى مشاكل فى عملها واضطهاد قائلة " اذا قدر الله لنا النجاح سنسعى لتحقيق هذا الطموح".

وبدوره قال طلعت مرزوق، مرشح النور بقائمة غرب الدلتا، أن الحزب يمنح العديد من حقوق المرأة التى اوصت بها الشريعة الإسلامية قائلاً " القول بان النور لا يمنح حقوق المرأة دجل سياسى".

>وأضاف مرزوق أن المرأة لها دور كبير فى المجتمع لكنها لا تأخذ نصيب كبير من حقها بدليل أن نسبة المشاركات فى الانتخابات البرلمانية لا تتعدى 2% قائلا" جميع الأحزاب التى تتاجر بقضايا المرأة هى التيار المدنى والاحزاب العلمانية ".

وأشار " مرزوق" الى أن المرأة فى السنوات الأخيرة استطاعت ان تغير المجتمع ونسبة مشاركتها فى العملية السياسية منذ 2011 حتى الانتخابات الرئاسية كانت اكبر من الرجال ،و هذه النسبة ستكون كبيرة فى الانتخابات القادمة.