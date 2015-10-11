محافظة الشرقية تشكل غرفة عمليات مركزية استعدادا للانتخابات البرلمانية

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمحافظة برئاسة نائبة اللواء سامى سيدهم ولجان فرعية بكل مركز ومدينة لمتابعة العملية الانتخابية، واستقبال أى شكوى من المقار الانتخابية أثناء سير التصويت، مؤكداً على أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة وتلزم الحياد مع كافة مرشحي الانتخابات البرلمانية القادمة .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء خالد يحيى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة والعميد أ ح شريف معوض نائباً عن قائد الجيش الثانى الميدانى، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات المعنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن الانتهاء من تجهيز كافة المقار الانتخابية، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الناخبين وتشغيل خطوط التليفونات الأرضية مع توفير كراسى انتظار، وإقامة مظلات لراحة الناخبين لحمايتهم من أشعة الشمس أو سقوط الأمطار .

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة كافة الملصقات والدعاية الانتخابية من على جدران المدارس والمقار الانتخابية وتوفير وسيلة إنارة تبادلية بكل مركز انتخابي تفادياً لانقطاع الكهرباء .

ونبه المحافظ على مدير الأوقاف بحظر استخدام المساجد فى الدعاية والترويج لمرشحى الانتخابات البرلمانية .

من جانبه أكد اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية ضرورة التنسيق بين الإدارة المحلية والإدارة الأمنية لتمر الانتخابات بسلام وتجنب أى أحداث قد تفسد العملية الانتخابية وأعلن عن خطة أمنية لتأمين .