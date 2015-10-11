وصول جثمان الشهيد سلطان المزروعي إلى مطار البطين بأبوظبي

وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي اليوم جثمان الشهيد سلطان سعيد محمد المزروعي من شهداء الوطن الأبطال على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي يرافقها عدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة .

وكان الشهيد قد لقى ربه أثناء تعرض آلية من آليات قواتنا المسلحة لحادث عرضي اثر تدهورها في اليمن مساء أمس .

وقد جرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثمان الشهيد على أرض المطار حيث كان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في الاستقبال .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت في وقت سابق أمس الشهيد المشارك ضمن قوة التحالف العربي فى عملية اعادة الامل باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة .