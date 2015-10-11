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غدًا.. انطلاق مؤتمر التعليم غير المدرسى بمكتبة الإسكندرية

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غدًا.. انطلاق مؤتمر التعليم غير المدرسى بمكتبة الإسكندرية غدًا.. انطلاق مؤتمر التعليم غير المدرسى بمكتبة الإسكندرية
تنظم مكتبة الإسكندرية، غدًا الاثنين، مؤتمر "التعليم غير المدرسى للأطفال"، فى العاشرة صباحًا، ويستمر حتى 13 أكتوبر الجارى، برعاية مكتبة الإسكندرية، ونهضة ، وإلياس دوكسياديس.

يتناول المؤتمر الدولى العديد من الموضوعات فى مجال أدب الأطفال، ورواية القصص، والطرق الترفيهية والتفاعلية غير المدرسية كأدوات للتعلم والتطوير.

يشارك فى المؤتمر نخبة من المتحدثين، والمؤلفين، وخبراء المكتبات، وغيرهم من المهنيين والمتخصصين البارزين من مصر، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا؛ لتبادل المعارف والخبرات.

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