توزيع 3700 شنطة مدرسية على تلاميذ الابتدائية الأولى بالرعاية فى الفيوم

وزع المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اليوم 900 شنطة مدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية التابعين لـ 22 وحدة اجتماعية فى حضور ممثلين عن مؤسسة اسمعونا ومديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وأشار المحافظ إلى أن الشنط الموزعة هى مرحلة أولى ضمن 3700 شنطة مهداة من مؤسسة اسمعونا، سيتم توزيعها الأسبوع الحالى على تلاميذ المرحلة الابتدائية من أبناء غير القادرين الذين يتقاضون معاشات ضمان اجتماعى بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف مكرم أن التوزيع سيتم بواقع 940 شنطة مدرسية فى مركز إطسا، 600 بسنورس، 450 شنطة بطامية، و312 بمركز يوسف الصديق، و450 بأبشواى، موضحًا أن الشنط بها جميع الأدوات المدرسية التى يحتاجها التلميذ.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لا تتوانى عن رعاية أبنائها من غير القادرين وتوفير الدعم اللازم لهم، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تقديم المساعدات وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى النهوض بالمستوى المعيشى للأسر الأولى بالرعاية.



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