بالصور: زراعة القليوبية تستعد لاستقبال الموسم الشتوى

عقد المهندس سامي سعد وكيل أول وزراة الزراعة بالقليوبية إجتماعا مع المسئولين بإلإدارة الزراعية لمناقشة الاستعدادت لاستقبال الموسم الشتوى.

وقال وكيل وزراة الزراعة إن الاجتماع تناول آليات توزيع الأسمدة حتي لا تحدث أزمات، إضافة إلى الندوات التي يتم عقدها لتوعية الفلاحين بتحسن جودة وانتاجية المحاصيل والتفاعل مع حملة القضاء على القوارض التي تشنها المديرية .

وأشار سامي في تصريح اليوم إلى أنه تم التنبيه بسرعة عمل الاخطارات الخاصة بالتعديات علي الارض الزراعية والعمل علي ازالتها ازالة فورية سواء باللجنة الثلاثية او الحملات المكبرة .



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