وكيل "تعليم الدقهلية" يزور مدرسة المتفوقين بجمصة لبحث أزمة إقامة الطلاب

زار أحمد فكرى طه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، مدرسة المتفوقين بمدينة جمصة، اليوم، لمتابعة مشكلة عدم الانتهاء من مكان إقامة الطلاب ونقلهم إلى قرية عثماسون وطالب إدارة المدرسة بالحفاظ على الطلاب وعددهم 150، وتذليل العقبات أمامهم من مسكن وإقامة وخلافه.

وشكر وكيل وزارة التربية والتعليم محمد الشيوى، رئيس مدينة جمصة، والعميد أنور حجازى، مأمور جمصة، على جهودهما فى خدمة الطلاب، وتفقد فصول المدرسة (3 بنين، 3 بنات) والمعامل وحجرات الأنشطة، وأوضح أن الطلاب تم اختيارهم بعد اجتيازهم الاختبارات بالوزارة وهم من الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة ودمياط.

ثم توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إلى قرية عثماسون مقر إقامة الطلاب والتقى المسئولين وتفقد مسكن الطلاب واطمأن على طبيعة الإقامة ونقل الطلاب من وإلى المدرسة.

وزار فكرى مدرسة جمصة للتعليم الأساسى وتفقد فصولها وحث المعلمين على العمل لصالح الطلاب ووجه مديرة المدرسة بزيادة أعداد المشرفين وتطبيق العدل والقانون.



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