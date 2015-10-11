"ترتيب جامعة بنى سويف طبقا لنظم التصنيفات العالمية" فى ندوة ببنى سويف

نظم قطاع الدراسات العليا بجامعة بنى سويف ندوة بعنوان "ترتيب جامعة بنى سويف طبقا لنظم التصنيفات العالمية للجامعات" حاضر فيها الدكتور سيد كاسب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدير مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وأشار البيان الإعلامى للجامعة إلى أن الندوة جاءت فى إطار اهتمام الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة للارتقاء بالجامعة بالتصنيف الدولى على مستوى الجامعات وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورفع التصنيف والجودة والوصول إلى جامعة إلكترونية مع ضرورة وجود خبراء فى هذا المجال، حيث احتلت البوابة الإلكترونية للجامعة المركز الأول على الجامعات المصرية للمرة الثانية على التوالى للربع الرابع بنسبة 100% فى تقييم الأعلى للجامعات للبوابات الإلكترونية.

من جانبة أكد طريف شوقى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية متابعة التصنيفات الدولية للجامعات والطرق المستخدمة من الهيئات العالمية لتصنيف الجامعات، مشيرًا إلى أن التايمز بصدد إنشاء تصنيف للجامعات خاص بمنطقة الشرق الأوسط ويعتبر النسخة الصادرة فى فبراير 2015 هو الإصدار الأول لهذا التصنيف.

وقال الدكتور سيد كاسب إلى التصنيفات العالمية للجامعات إن أول من قامت بالتصنيف هى الصين (جامعة شانجهاى) حيث وضعت معايير لاختيار أفضل الجامعات ومن هذه المعايير جودة التعليم وجودة أعضاء هيئة التدريس والبحوث العلمية المنشورة فى الدوريات العلمية، مشيرا أيضا إلى التصنيف الدولى الذى يعتمد على الموقع الالكتروني للجامعة وتعتبر البحوث العلمية هى قاطرة الجامعات للارتقاء بالتصنيف العالمى لها.

وفى نهاية الندوة أهدى الدكتور أمين لطفى درع الجامعة للدكتور سيد كاسب تكريما له.