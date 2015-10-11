أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاتحاد العربى للتنمية يناقش علاج فيروس سى بمركز النيل فى بنها

Google+ Print
الاتحاد العربى للتنمية يناقش علاج فيروس سى بمركز النيل فى بنها الاتحاد العربى للتنمية يناقش علاج فيروس سى بمركز النيل فى بنها
نظم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقليوبية اليوم مؤتمرا تثقيفيا حول رؤية 2030 بالتركيز على محور الرعاية الصحية .

ناقش المؤتمر الوقاية والعلاج من فيروس سى بحضور منظمات المجتمع المدني واساتذة الكبد والجهاز الهضمي وحملة ابدأ بنفسك وشباب الجامعة ومستشفى حميات بنها.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام ان الدستور يكفل للمواطنين العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة من خلال قواعد منظمه يلتزم بها المريض ومركز تقديم الخدمة الصحية بحيث يتم تقديم خدمة كاملة للمرضى كأحد اهم اهداف الاستراتيجية.

وأكد الدكتور جمال ماجد مدير مركز علاج الفيروسات الكبدية بالقليوبية ان المركز يستقبل جميع الحالات المرضية بالمجان ويضع للمرضى خارطة طريق للحصول على الادوية المعالجة لفيروس سى بدون وساطه او مجاملات.
>واضافت الدكتور أماني محمد مدير فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالقليوبية ان الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع مركز النيل للاعلام من اجل نشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته