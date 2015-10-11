الاتحاد العربى للتنمية يناقش علاج فيروس سى بمركز النيل فى بنها

نظم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقليوبية اليوم مؤتمرا تثقيفيا حول رؤية مصر 2030 بالتركيز على محور الرعاية الصحية .

ناقش المؤتمر الوقاية والعلاج من فيروس سى بحضور منظمات المجتمع المدني واساتذة الكبد والجهاز الهضمي وحملة ابدأ بنفسك وشباب الجامعة ومستشفى حميات بنها.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام ان الدستور يكفل للمواطنين العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة من خلال قواعد منظمه يلتزم بها المريض ومركز تقديم الخدمة الصحية بحيث يتم تقديم خدمة كاملة للمرضى كأحد اهم اهداف الاستراتيجية.

وأكد الدكتور جمال ماجد مدير مركز علاج الفيروسات الكبدية بالقليوبية ان المركز يستقبل جميع الحالات المرضية بالمجان ويضع للمرضى خارطة طريق للحصول على الادوية المعالجة لفيروس سى بدون وساطه او مجاملات.

>واضافت الدكتور أماني محمد مدير فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالقليوبية ان الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع مركز النيل للاعلام من اجل نشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث.

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