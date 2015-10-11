تعليم السويس: قرار درجات الانضباط صائب 100 %

أكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية و التعليم رقم 357 بشأن منح 10 درجات للحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى هو قرار صائب 100 % ويسهم فى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التى باتت تؤرق كل الأسر و تستنزف مدخراتها الهزيلة أولاً بأول.

و أضاف عبد الحافظ فى بيان: بعد تطبيق القرار بإطلاق إشارة البدء فى التسجيل الإليكترونى للغياب داخل المدارس الثانوية العامة الحكومية والرسمية بدأت أعداد الطلاب التى تتغيب عمداً للذهاب صباحاً إلى مراكز الدروس الخصوصية تتراجع، واعداً الجميع بأنها ستختفى خلال الساعات القادمة فى ظل وجود أجهزة متابعة حازمة حاسمة ترصد بدقة أى مخالفة فى عملية التسجيل اليومى.

ووصف عبد الحافظ مشاهد احتشاد الطلاب عند مراكز الدروس الخصوصية صباحاً متزامنة مع الساعة الأولى لليوم الدراسى بـ"المحبطة" خاصة مع ما تنفقه الوزارة من مليارات فى سبيل بقاء المدرسة مفتوحة فى انتظار الطلاب.