غدًا.. محطة قنا تستقبل قطار الـ VIP الثانى

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن المحافظة تستقبل غدا أول رحلة لقطار الـ VIP الثاني، حيث يتجه إلى الجنوب أيام السبت والاثنين والأربعاء ويعود من أسوان أيام الأحد والثلاثاء والخميس .

واوضح الهجان أن القطار الجديد يتميز بالعديد من الخدمات مثل الواى فاى، ووحدة إسعاف دائمة للحالات الطارئة وكاميرات مراقبة فى كل عربة لمتابعة مستوى الخدمة التى تقدم للجمهور .

وأشار المحافظ إلى أن القطار الجديد يبدأ رحلته الأولى غدا الاثنين وينطلق القاهرة فى الساعة 11 مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس ويصل محطة قنا الساعة 7.40 صباح اليوم التالي وينطلق من أسوان الساعة 6 مساء أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.