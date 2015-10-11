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محافظ الغربية يشيد بإنجازات جامعة طنطا فى تطوير العملية التعليمية

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محافظ الغربية يشيد بإنجازات جامعة طنطا فى تطوير العملية التعليمية محافظ الغربية يشيد بإنجازات جامعة طنطا فى تطوير العملية التعليمية
أعرب سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية عن سعادته بحجم الإنجازات التى حققتها جامعة طنطا فى مجال تطوير وتحديث العملية التعليمية بالجامعة، خاصة ما تحقق فى مجال الإنشاءات وتحديث البنية التحتية.

جاء ذلك فى جولة تفقدية للمحافظ رافقه خلالها الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا وشملت الجولة التى استمرت أكثر من 3 ساعات مركز رعاية المكفوفين، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق كما تفقد السور الجديد والبوابة الرئيسية لمجمع الكليات بسبرباى واللتان تم الانتهاء من إنشائهما حديثاً.

وفى كلية الهندسة هنأ محافظ الغربية الطلاب بالعام الجديد، مؤكداً أهمية دور المهندس فى خدمة مجتمعه باعتباره قاطرة التنمية، وطالبهم بالتوجه إلى العمل الخاص حتى يحققوا ذاتهم والابتعاد عن الوظائف النمطية، وأن محافظة الغربية تقدم لهم الدعم من خلال برنامج "مشروعى" بعد أخذ الضمانات اللائقة بتنفيذ المشروع.

ورحب الدكتور عبد الحكيم بزيارة محافظ الغربية للجامعة، مؤكداً حرص جامعة طنطا على توطيد التعاون بينها ومحافظة الغربية واستعدادها لتقديم كل أنواع الدعم الفنى والاستشارات العلمية من خلال مركز الاستشارات الهندسية والمراكز المتخصصة بها فى كل المجالات للمشروعات القومية التى تقوم بها المحافظة فى إطار الدور الأساسى الذى تضطلع به الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تفقد المحافظ غرفة المراقبة والتحكم بمجمع كليات سبرباى، والأقسام المختلفة بكليات الآداب والحقوق، وكذا المعامل والورش بكلية الهندسة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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