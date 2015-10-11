مصر تقترض 50 مليون دولار من موارد صندوق أفريقيا

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، على اتفاقية القرض المقدم من موارد صندوق أفريقيا تنمو معًا التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 50 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولي، الذي يعتبر أحد المشروعات التي سوف تساهم في تحديث البنية الأساسية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدني في مصر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب سيناء.

و يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي، وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنويًا.

توجهت الوزيرة بالشكر للسادة مسئولي الصندوق وكافة العاملين على المشروع وأكدت على أن هذا التوقيع سوف يشكل بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين بنك التنمية الأفريقي ومصر.

كما أكدت على تقديرها ودعمها الكامل للمشروعات الجاري تنفيذها من قبل البنك في مصر، و أوضحت أن الوزارة تقوم بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية في بذل كل الجهود اللازمة من أجل الإسراع بتنفيذ كافة المشروعات التنموية المشتركة التي تعاني من بعض المعوقات التي أثرت على توقيتات تنفيذها، وأكدت على حرص الجانب المصري على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك المشروعات.

ويذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع مطار شرم الشيخ تبلغ 610 مليون دولار أمريكي يساهم في تمويلها بنك التنمية الأفريقي بقرض بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي من موارد البنك، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار من موارد صندوق أفريقيا تنمو معاً التابع لمجموعة البنك، بينما يساهم البنك الإسلامي للتنمية في التمويل من خلال تقديم قرضين علي مرحلتين بإجمالي مبلغ 457 مليون دولار، وتساهم الشركة المصرية للمطارات بتمويل المبلغ المتبقي من مواردها الذاتية.