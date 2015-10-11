محمد بن زايد يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فلاديمير بوتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق اليوم بمدينة سوتشي الروسية.

ورحب الرئيس الروسي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..وقال " انا سعيد جدا بزيارتكم لهذه المدينة وهي فرصة جديدة للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سوريا".

من جانبه اعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي والتحدث معه حول تعزيز وتنمية المجالات التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة.

وقال سموه "نتطلع من خلال اللقاء مع فخامة الرئيس بوتين الى بحث التعاون بين البلدين اضافة الى القضايا الراهنة في الشرق الأوسط والاوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة".

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى الرئيس بوتين وتمنياته للشعب الروسي الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في كافة المجالات.

وحمل الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار .

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في القطاع الاقتصادي والاستثماري والذي يسير بوتيرة متنامية ويحقق مكاسب ملموسة للجانبين وهو ما يعكس الروابط المتينة من الصداقة والمصالح المشتركة تتطلع قيادتي البلدين الى تنميتها وتطويرها .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء ان دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله تحرص على بناء علاقات قوية مع روسيا تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية واهم التطورات والمستجدات حولها ورؤية البلدين في معالجة هذه الازمة الانسانية والسياسية والمساعي والجهود المبذولة لأجل انهاء هذا الصراع الذي يهدد المنطقة.