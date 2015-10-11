كومان لمورينيو: تعلم من فينجر

لماذا رحل عدلي القيعي بهذه السرعة عن الأهلي؟ مهندس الصفقات يكشف في حديث تلفزيوني عبر برنامج مع شوبير.

الأهلي وصف استقالة عدلي القيعي بأنها تأتي و"الحبر لم يجف بعد عن قرار تعيينه الأصلي" بحسب ما قاله محمود علام المتحدث باسم مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكانت تقارير قد قالت إن القيعي رحل لأن محمود طاهر رئيس النادي لم يخطره بتعيين جوزيه بيسيرو مديرا فنيا.

وعقب القيعي "هذا غير حقيقي".

وأوضح "رحلت لأنه في الوقت الذي كان يجب أن أتحرك كمتحدث باسم النادي كما كان الاتفاق مع الإدارة وجدت أن أحدا لا يطلب مني أي شيء أو فعل أي شيء".

وتابع "لم يكن الاتفاق بيني والإدارة واضح المعالم. وفي النهاية اتخذت هذا القرار، لن أعمل في منصب داخل الأهلي خلال تلك المرحلة".

غير مرتاح للتصعيد

وأكمل "أتمنى ألا يربط أحد اسمي بمجالس سابقة أو حالية أو مقبلة. وأنا أرحل قبل حالة التصعيد التي تحدث والتي أنا حقيقة غير مرتاح لها".

وأفاد "ما يحزنني هو الوصول لدرجة أن يشمت البعض فينا. لا تجعلوا أحدا يشمت فينا وهذه رسالتي للجميع".

وتطرق القيعي لضغط الجماهير على مجلس إدارة الأهلي.

وأكمل "صالح سليم حين استقال إثر خلاف مع الفريق مرتجي بعد استقالة صالح سليم تهجم الجماهير على النادي للاعتداء على الإدارة، صالح هو من تصدى لهم وأخرجهم من النادي".

وأفصح "صالح سليم قال وقتها: الجمهور يؤيد ويقف في ظهرنا ونحن نعمل على إسعاده. لكن القرار يؤخذ من داخل النادي".