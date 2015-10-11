البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة روسيا الكبرى للمرة الثانية

احتفظ البريطاني لويس هاميلتون، سائق (مرسيدس) بلقب «بطل سباق جائزة روسيا الكبرى»، المرحلة الـ 15 لبطولة العالم لسيارات الفورمولا 1، اليوم الأحد 11 اكتوبر الجاري، على حلبة مدينة سوتشي.

وقطع لويس هاميلتون مسافة السباق التي يبلغ طولها (309.745) كم، في زمن قدره (1:37:11.024) ساعة، متقدما بفارق (5.953 ث) على الألماني سيباستيان فيتل سائق (فيراري) الذي حل في المركز الثاني، وتلاهما المكسيكي سيرخيو بيريز سائق (فورس إنديا) في المركز الثالث بفارق (28.918) ثانية عن الفائز الأول.

بينما خرج سائق (مرسيدس) الآخر الألماني نيكو روزبيرغ، الذي انطلق من المركز الأول، من السباق بسبب كسر دوَاسة السرعة لسيارته. ويعتبر انسحاب روزبيرغ من السباق بمثابة انتكاسة كبيرة لآمال السائق الألماني في المنافسة على اللقب.

وحقق البريطاني، الذي كان قد فاز بالنسخة الأولى لجائزة روسيا في الموسم الأول، انتصاره التاسع في الموسم الحالي، والـ42 في هذه السباقات، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة البرازيلي الراحل إيرتون سينا، ويعادل رقم فيتيل، بطل العالم أربع مرات متتالية.

وعزز هاميلتون صدارته للترتيب العام لبطولة العالم بعد أن رفع رصيده إلى 302 نقطة، وتقدم فيتيل إلى المركز الثاني برصيد 236 نقطًة، بينما تجمد رصيد نيكو روزبرغ عند 229 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث، قبل آخر 4 مراحل من البطولة هذا الموسم.

وفيما يلي ترتيب السائقين العشرة الأولى في سباق روسيا الكبرى على حلبة سوتشي التي يبلغ طولها (309.745) كم، وتتألف من 53 لفة، وتبلغ مسافة كل لفة (5.848) كم:

1- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) – (1:37:11.024)

> 2- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) – بفارق (5.953)

> 3- المكسيكي سيرخيو بيريز (فورس إنديا) – بفارق (28.918) ث

> 4- البرازيلي فيليبي ماسا (وليامز) – بفارق (38.831)

> 5- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) – بفارق (42.358)

> 6- الروسي دانييل كفيات (ريد بول-رينو) – بفارق (47.566)

> 7- البرازيلي فيليبي نصر (ساوبر) – بفارق (56.508)

> 8- الفنزويلي باستور مالدونادو سائق (لوتس) – بفارق (1:01.088) د

> 9- البريطاني جنسون باتون (مكلارين) – بفارق (1:19.467)

> 10- الإسباني فرناندو ألونسو (مكلارين) – بفارق (1:26.210).