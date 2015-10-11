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نجل أردوغان يمنح نفسه أرضا بإسطنبول بسعر مليون دولار بدلا من 200 مليون

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نجل أردوغان يمنح نفسه أرضا بإسطنبول بسعر مليون دولار بدلا من 200 مليون نجل أردوغان يمنح نفسه أرضا بإسطنبول بسعر مليون دولار بدلا من 200 مليون
ذكرت وكالة "جيهان" التركية أن السلطات التركية منحت وقف خدمة الشباب والتعليم التركى (تورجاف) الذى يرأس مجلس إدارته كل من بلال أردوغان وإسراء ألبيراق ابنى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أرضاً فى إسطنبول قيمتها الأصلية 606 ملايين ليرة نحو 200 مليون دولار بـ3 ملايين ليرة فقط نحو مليون دولار.

وقدم سزجين تانريكولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض سؤالا حول هذا الموضوع للبرلمان جاء فيه: "ما هو المبرر لمنح أرضاً قيمتها 606 ملايين ليرة بـ3 ملايين ليرة فقط لوقف تورجاف فى حين أنها ترفض منح نادى فنربهشة أرض المدرسة بالرغم من البروتوكول الموقع معها؟".

من جانبه أكد وزير المالية فى معرض رده على استجواب برلمانى للنائب المعارض صحة طلب وقف خدمة الشباب والتعليم حق الانتفاع لعقار مملوك لوزارة الخزانة والكائن فى حى "إيكى تالّى" بمنطقة "باشاك شهير" بإسطنبول بهدف بناء مؤسسات تعليمية عليه.

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مصر 365

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