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بالصور.. حريق هائل بـ"تانك سيارة" داخل ورشة سمكرة فى دمنهور

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بالصور.. حريق هائل بـ"تانك سيارة" داخل ورشة سمكرة فى دمنهور بالصور.. حريق هائل بـ"تانك سيارة" داخل ورشة سمكرة فى دمنهور
أنقذت العناية الإلهية أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة من وقوع كارثة محققة بعد نشوب حريق داخل تانك سيارة نقل داخل ورشة لأعمال السمكرة، وتمكن الأهالى من إخماد النيران قبل انفجار التانك بالمنطقة بالكامل وتعريضها لكارثة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا من أهالى شارع خالد بن الوليد بدمنهور، يفيد باندلاع النيران داخل تانك سيارة نقل أثناء قيام أحد العمال بأعمال لحام وامتدادة لسيارة نقل أمام الورشة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بمساعدة الأهالى، أسفر الحريق عن حتراق التانك وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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