تأجيل إعادة محاكمة 362 من عناصر الإخوان فى أحداث مطاى لشهر ديسمبر المقبل

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل بديع فلتس رئيس الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات شمال المنيا، تأجيل محاكمة 362 متهما من عناصر الاخوان في أحداث إقتحام قسم شرطة مطاى ومقتل نائب مأمور القسم العقيد مصطفى العطار إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر المقبل، لسماع أقوال المتهمين مرة اخرى وفض الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت محكمة الجنايات قد سجلت اليوم أسماء المتهمين الذين حضروا الجلسة والبالغ عددهم 172 متهما والباقى مخلى سببله، وبعضهم معاد إجراءات محاكمتهم من الخارج، والمتهمين فى إقتحام قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار اثناء احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.