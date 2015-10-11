«التحالف العربي» ينفذ 12 غارًة جوية ضد الحوثيين في صنعاء

نفذ «التحالف العربي»، اليوم الأحد، الموافق الـ11 من أكتوبر، 12 غارًة جويًة استهدفت تجمعات «الحوثيين» في العاصمة اليمنية صنعاء، وسط تقدم لقوات التحالف المدعومة قبل اللجان الشعبية باتجاه مدينة المخا.

وأفادت مصادر محلية بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أن الغارات استهدفت أهداف الحوثيين في جبل النهدين ودار الرئاسة جنوبي صنعاء، وأدت إلى إهتزاز المباني في الأحياء المجاورة جراء شدة القصف الذي تبعه اشتعال مكثف للنيران في تلك المواقع، ولم يعرف حتى الآن حجم خسائر هذا القصف.

وروى شهود عيان، أن القصف تزامن أيضًا مع إطلاق الحوثيين مضادات طيران في محاولة لعرقلة حركة الطائرات أو إسقاطها. وقالت المصادر إن قوات التحالف، سيطرت على مواقع هامة في مديرية المخا، تمهيدا للتقدم إلى مدينة وميناء “المخا” مركز المديرية لاستكمال تحريرها من سيطرة الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن تقدم قوات التحالف صوب مدينة “المخا” جرى تحت غطاٍء جوٍي مكثف، بعد شن المقاتلات أمس السبت عشرات الغارات على مواقع وتجمعات الحوثيين على طول الشريط الساحلي الممتد بين مديريتي المخا وذباب.

فينا ذكرت وسائل إعلام يمنية عن مصادر محلية، أن اللجان الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي، حققت تقدمًا كبيرًا في زحفها صوب مديرية المخا الواقعة على البحر الأحمر وذلك بعد إحكام سيطرتها على مديريتي ذباب وباب المندب.