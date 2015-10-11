أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس ربة منزل وشقيقيها 4 أيام بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته بحدائق القبة

Google+ Print
حبس ربة منزل وشقيقيها 4 أيام بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته بحدائق القبة حبس ربة منزل وشقيقيها 4 أيام بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته بحدائق القبة
أمر أحمد لبيب رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بحبس ربة منزل وشقيقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوجة المتهمة الأولى منذ 8 سنوات وتقطيعه إلى أجزاء ووضعه داخل أكياس والتخلص من بقايا الجثة بترعة الإسماعيلية، كما قررت النيابة إخلاء سبيل 3 آخرين.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها أن "ف م ا" ربة منزل، وشقيقها من الأم "م س ح" عاطل وشقيقهما " م س ح" عاطل، قتلوا "ط ف ع" عاطل والسابق اتهامه فى 21 قضية مخدرات بالتخلص من الجثة بإلقائها بترعة الإسماعيلية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بما سبق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟