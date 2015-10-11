حبس ربة منزل وشقيقيها 4 أيام بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته بحدائق القبة

أمر أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بحبس ربة منزل وشقيقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل زوجة المتهمة الأولى منذ 8 سنوات وتقطيعه إلى أجزاء ووضعه داخل أكياس والتخلص من بقايا الجثة بترعة الإسماعيلية، كما قررت النيابة إخلاء سبيل 3 آخرين.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها أن "ف م ا" ربة منزل، وشقيقها من الأم "م س ح" عاطل وشقيقهما " م س ح" عاطل، قتلوا "ط ف ع" عاطل والسابق اتهامه فى 21 قضية مخدرات بالتخلص من الجثة بإلقائها بترعة الإسماعيلية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بما سبق.

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