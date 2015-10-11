وزير الدفاع بحفل تخرج دفعة ضباط احتياط: تمثلون إحدى ركائز المنظومة القتالية

شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 148 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الرائد احتياط شهيد مصطفى محمد عبد الوهاب بحيرى، أحد شهداء حرب أكتوبر المجيدة، والذى تم ترقيته من الرئيس محمد أنور السادات إلى رتبة الرائد إثر استشهاده فى أعمال قتال إحدى وحدات المدفعية كما تم منحه نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى نظرًا لأدائه البطولى.

واستعرضت مجموعات من الطلبة المهارات الرياضية والبدنية التى اكتسبوها خلال دراستهم بالكلية وإتقان فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم باستخدام السلاح وبدونه وعرض المهارات الخاصة بالكاراتية والكونغو فو، ومهارات الاشتباك الحر والتعامل مع أكثر من خصم فى وقت واحد وعبور ميدان الجبال عكست مدى المهارات البدنية والقدرة العالية على التحمل التى يكتسبها الطلبة خلال مدة دراستهم بالكلية.

وشهد الاحتفال تقديم عرض فنى قدمته مجموعة من طلبة الكلية جسد ما يواجهه وطننا العربى من مخاطر وتحديات داخلية وخارجية وما يقدمه أبناء مصر من بطولات وتضحيات فى سبيل حماية أمن واستقرار الوطن وأظهر العرض المستوى الثقافى والأدبى المتميز الذى يتمتع به دارسو الكلية فى مختلف التخصصات.

واختتمت العروض بالعرض العسكرى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام.

> وأعلن نائب مدير الكلية نتيجة التخرج للدفعة 148 في كلية الضباط الاحتياط والتى بلغت نسبتها (100%)، أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية، وردد الخريجون قسم الولاء.

وفى نهاية الاحتفال أكد الفريق أول صدقى صبحى أن التاريخ العسكرى يذكر بكل الفخر والاعتزاز لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل الشجاعة والتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر المجيد، وتواصل دورهم فى تحمل المسئولية وتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره خلال مرحلة دقيقة من تاريخ مصر الحديث.

ونقل القائد العام تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريجى الدفعة 148 وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة.

وأشار القائد العام إلى حرص القوات المسلحة على توفير كل الإمكانات فى بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم، مؤكدًا أن الضباط الاحتياط يمثلون إحدى الركائز الفاعلة فى منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوى فى خدمة الوطن وقواته المسلحة.

وطالب الخريجين بأن يكونوا قدوة لشباب مصر فى الانضباط والعمل الجاد والاهتمام بالعلم والمعرفة، مؤكدًا أن انتماءهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه على أعناقهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعبه العظيم.

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