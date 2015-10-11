حبس مسئول "النور"المتهم بقتل ربة منزل أثناء استخراج الجن منها بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس "صالح محمود حميدة "مسئول اللجنة الاجتماعية فى حزب النور 4 أيام على ذمة اتهامه بقتل ربة منزل بزعم إخراج الجن من جسدها، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها والتحفظ على المواد المتسببة فى قتلها بعد انتقال النيابة إلى منزلها لمعاينة موقع الجريمة.

واستمعت النيابة إلى أهل المتوفية وعدد من الشهود الذين أكدوا ممارسة المتهم لأعمال السحر والشعوذة

>مستغلاً إطلاق لحيته وعضويته فى حزب النور مع تخصيص غرفة داخل مسكنه للجدل وزيارته لمنازل أهل القرية (بهيج) متى طلبوه.

كان حامد الحوتى مسئول العلاقات العامة والإعلام بحزب النور فى قرية بهيج، أكد فى تصريحات أمس أن المتهم "صالح محمود حميدة" 36 سنة، مسئول اللجنة الاجتماعية فى الحزب، والأمر برمته فى أيدى النيابة الآن منتظراً القرار الصادر منها.

وقال الحوتى إنه يتابع مع عدد من المحامين بالحزب القضية مع" الشيخ صالح " لمعرفة ملابسات الواقعة، ومدى تورطه فيها ورفع أمره إلى قيادات الحزب.

كانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد كشفت تفاصيل اعتداء دجال على ربة منزل والتسبب فى قتلها ، وأثبتت التحريات تورط المتهم فى ممارسة الدجل والشعوذة منذ سنوات واستخدامه بعض الأساليب التى قرأ عنها فى بعض الكتب لإيهام المواطنين بقدرته على فك السحر وإخراج الجان مقابل مبالغ يدفعونها له.