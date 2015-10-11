"الصحة": فحص 2662شخصا لكشف أسباب إصابة مواطنين فى أسيوط بحمى مفاجئة

أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أنه تم إرسال فريق من الطب الوقائى ومكافحة ناقلات الأمراض، للكشف عن أسباب إصابة بعض المواطنين بأعراض ارتقاع فى درجات الحرارة وآلام مفاجئة فى البطن وصداع يؤدى إلى نقلهم للمستشفيات بمنطقة ديشلاط وأبوكريم وتجمع خضر بمركز ديروط بأسيوط.

وقال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تمت مناظرة 302 بيت بقرى المركز وفحص عشوائى لـ2662 شخصا لافتا إلى أن أكثر الأعراض التى تظهر على المصابين حمى ليلية وتقل نهارا وصداع وآلام فى البطن.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات صحفية، أنه تم سحب 118 عينة و54 مسحة و27 مزرعة دم، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات مياه من الآبار الجوفية ومحطات المياه بالمنطقة لتحليلها فى المعامل المركزية.

وأوضح مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائى بوزارة الصحة أن عدد المرضى الذين تم نقلهم للمستشفيات بلغ 62 مصابا، مازال منهم 22 حالة فى المستشفيات يتلقى العلاج مضيفا أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة.