إحالة 3 مسئولين بـ"الزراعة" بينهم وكيل وزارة للمحاكمة لإهدار المال العام

أحالت جهات التحقيق القضائية، 3 مسئولين بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، بينهم وكيل وزارة، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب جريمة التقاعس عن أداء واجباتهم الوظيفية والتسبب فى إهدار المال العام بما قيمته 34 مليون جنيه.

تضمن أمر الإحالة كلا من: محاسبة بالإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة ومدير إدارة التحصيل بالهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بدرجة وكيل وزارة.

وذكرت جهات التحقيق، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن تقاعست المتهمة الأولى المحاسبة بالإدارة العامة للتحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مستحقات جهة عملها من جمعية العدلية التى قدرت بـ34 مليونا و634 ألف جنيه.

وأسندت التحقيقات لمدير إدارة التحصيل بالهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، ارتكاب جريمة الإهمال فى الإشراف على أعمال المتهمة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها، بينما يواجه رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف تهمة التقاعس عن إصدار أمر إدارى لتحصيل مستحقات الهيئة.