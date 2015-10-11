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وزيرة الهجرة: نطلق غدًا موقعًا لتوعية المصريين بالخارج بشروط الانتخابات

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وزيرة الهجرة: نطلق غدًا موقعًا لتوعية المصريين بالخارج بشروط الانتخابات وزيرة الهجرة: نطلق غدًا موقعًا لتوعية المصريين بالخارج بشروط الانتخابات
أعلنت الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إطلاق الوزارة غدًا، موقعًا إلكترونيًا فى حملة جديدة تحمل اسم "برلمانى"، لتوعية المواطنين بالخارج.

وأضافت الدكتورة نبيلة مكرم خلال مؤتمر صحفى لاستعراض تفاصيل انتخابات المصريين بالخارج، أنه من المقرر أن يعرض الموقع كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من أسماء المرشحين، والقوائم، وشروط بطلان الصوت، وشروط المشاركة.

وقالت الدكتورة نبيلة مكرم إنه واجب على كل مصرى مقيم فى الخارج أن يشارك بكل جدية فى الانتخابات البرلمانية، خاصة أن صوتهم مهم، وتنتظر مشاركتهم، مطالبة المصريين بالخارج بالاستفادة من فرصة تمثيلهم بالبرلمان.

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مصر 365

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