أمن مطار برج العرب يحبط محاولة راكب مصرى تهريب 90 ألف دولار إلى الإمارات

نجحت مباحث مطار برج العرب الدولى، برئاسة اللواء وائل عبد الرازق، وإدارة المفرقعات، برئاسة العقيد صلاح عبد القادر، فى إحباط تهريب 90 ألف دولار، بحيازة مسافر إلى دولة الإمارات.

وتمكن أمينا الشرطة تامر يوسف، وسامح المغربى، من ضبط راكب مصرى متوجه إلى دولة الإمارات يخفى داخل حقيبة ملابسه مبلغ 90 ألف دولار بغرض تهريبها خارج البلاد.

تم إخطار العميد رأفت محمد، مدير المطار، والعقيد محمود الكمونى، رئيس المباحث، وأمرا بتحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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