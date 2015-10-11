عمرو القطامى يقدم التماسا لإعادة النظر فى حكم استبعاده من انتخابات البرلمان

قدم سيد أحمد سيد الشهير بـ"عمر القطامى" المرشح المستبعد عن دائرة إمبابة، عن حزب المصريين الأحرار، التماسا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، وذلك بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن على قرار استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات لعدم تقديم الكشف الطبى وعدم توقيع الذمة المالية من الزوجة، يطالب خلاله بإعادة النظر فى الحكم الصادر والقضاء مجددًا بقبول أوراقه وإعادته للانتخابات عن دائرة قسم إمبابة.

وذكر الالتماس الذى يحمل رقم 1753 لسنة 62 ق ع، والذى اختصم كلا من وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة، أن الالتماس هو طريق استثنائى للطعن فى الحكم تأسيسا على وجود سبب لم يكن تحت بصر وبصيرة المحكمة بسبب الخصوم وينحصر السبب فى أن هناك مستندات لم تقدمها هيئة قضايا الدولة وهو حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح مرشح آخر، الذى لم يفرق بين مرشح جديد أو قديم وأيضًا أن الإقرار الخاص بالذمة المالية قد وقع فى من الأمام باعتبار أن مجرد كتابة اسمه بمثابة إقرار كتابى منه بإقرار الذمة المالية.