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ضبط 3048 كيس أغذية أطفال و525 كيلو ذرة منتهية الصلاحية بالسنطة

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ضبط 3048 كيس أغذية أطفال و525 كيلو ذرة منتهية الصلاحية بالسنطة ضبط 3048 كيس أغذية أطفال و525 كيلو ذرة منتهية الصلاحية بالسنطة
ضبط رجال مباحث بالغربية 3048 كيس مقرمشات أطفال و525 كيلو ذرة مجروش مقرمشات أطفال منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص فى قرية بلوس الهوا التابعة لمركز السنطة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "هيثم.م.ى"، صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع أغذية الأطفال بقرية بلوس الهوا، وبحوزته 3048 كيس مقرمشات أطفال زنة الكيس 40 جرامًا منتهى الصلاحية و55 كيسًا زنة 5 كيلوجرامات بدون بيانات معدة للتعبئة، و5 أجولة ذرة مجروشة زنة الجوال 50 كيلوجرامًا تستخدم فى التصنيع، و7 أجولة مكسبات طعم ولون ورائحة زنه 25 كيلوجرامًا منتهية الصلاحية. تحرر المحضر رقم 29161 جنح مركز السنطة لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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