«الشاذلي» يؤيد نظام مبارك ويجاور حمزاوي في التحرير ويهاجم السبكي مع الإبراشي

أثارت حلقة الأمس من برنامج “العاشرة مساٍء” حالة من الجدل بخصوص “المشادة الكلامية” بين الإعلامي وائل الإبراشي والمنتج أحمد السبكي، حيث أدان الإبراشي مضمون أفلام السبكي ووصفها بأنها تعمل على تغيب الوعي الثقافي والأخلاقي.

ولكن تتبع بعض النشطاء هوية ” هشام الشاذلي” ضيف الحلقة ليتبين لهم أنه أمين مشيخة الدويقة، كما له مقاطع فيديو، يتواجد فيها مع ثوار التحرير خالد النبوي وعمرو حمزاوي ويندد بمسح رسومات محمد محمود، كما ظهر كمواطن في تقارير لا حصر لها على كل القنوات.

واتضح للنشطاءأيضًا أن “الشاذلي” من الداعمين لنظام مبارك حيث وجدت له عدة صور وهو يدعم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في مناسبات عدة منها موقعة الجمل، كما له صورًا تؤيد المجلس العسكري، ووزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، وتواجد أيضًا في مظاهرات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمام السفارة الأمريكية في مظاهرة الفيلم المسيئ للرسول.

وكان “الشاذلي” قد ظهر أمس، في برنامج “العاشرة مساءً”، المذاع عبر شاشة “دريم 2″، محملًا أفلام عائلة السبكي الدور في الانحلال الأخلاقي الذي يلحق بالمجتمع، مستشهدًا بواقعة الطفلة.