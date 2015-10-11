أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الشاذلي» يؤيد نظام مبارك ويجاور حمزاوي في التحرير ويهاجم السبكي مع الإبراشي

Google+ Print
وائل الإبراشي

وائل الإبراشي

أثارت حلقة الأمس من برنامج “العاشرة مساٍء” حالة من الجدل بخصوص “المشادة الكلامية” بين الإعلامي وائل الإبراشي والمنتج أحمد السبكي، حيث أدان الإبراشي مضمون أفلام السبكي ووصفها بأنها تعمل على تغيب الوعي الثقافي والأخلاقي.

ولكن تتبع بعض النشطاء هوية ” هشام الشاذلي” ضيف الحلقة ليتبين لهم أنه أمين مشيخة الدويقة، كما  له مقاطع ، يتواجد فيها مع ثوار التحرير خالد النبوي وعمرو حمزاوي ويندد بمسح رسومات محمد محمود، كما ظهر كمواطن في تقارير لا حصر لها على كل القنوات.

واتضح للنشطاءأيضًا أن “الشاذلي” من الداعمين لنظام مبارك حيث وجدت له عدة صور وهو يدعم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في مناسبات عدة منها موقعة الجمل، كما له صورًا تؤيد المجلس العسكري، ووزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، وتواجد أيضًا في مظاهرات داعمة للرئيس عبد الفتاح ، وأمام السفارة الأمريكية في مظاهرة الفيلم المسيئ للرسول.

وكان “الشاذلي” قد ظهر أمس، في برنامج “العاشرة مساءً”، المذاع عبر شاشة “دريم 2″، محملًا أفلام عائلة السبكي الدور في الانحلال الأخلاقي الذي يلحق بالمجتمع، مستشهدًا بواقعة الطفلة.

 

ضيف الإبراشي مؤيد لمبارك ومتظاهر في التحرير وثائر على السبكي

ضيف الإبراشي مؤيد لمبارك ومتظاهر في التحرير وثائر على السبكي

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية