مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ينظم لقاءً حواريا حول الانتخابات البرلمانية

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية اليوم الأحد، لقاءً حواريًا، استضاف خلاله المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا "نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية"، أستاذ الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وألقى أبو ضيف الضوء على المشكلات الهامة التى لابد أن يلقى مرشحو البرلمان القادم الضوء عليها فى برامجهم الانتخابية بقوة، مثل (الإدمان- البطالة- الأطفال الذين لاعائل ولا مأوى لهم، فهى من أهم القضايا التى فى حاجة شديدة إلى معالجتها فى الوقت الحالى) وهى من أهم المعايير التى لابد التركيز عليها أثناء اختيار المرشح البرلمانى.

كما أكد على المواطنين ضرورة الذهاب والإدلاء بأصواتهم، حيث إن الامتناع عن عملية الاقتراع تساعد على التزوير.

وشدد أيضًا على أهمية تمثيل المرأة والشباب فى البرلمان وتمثيل ذوى الخبرة لإحداث التوازن.



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