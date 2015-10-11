بالصور.. محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة مكبرة لسوق باكوس بحى شرق

قاد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة إزالة مكبرة لإشغالات الطريق بسوق باكوس التابعة لحى شرق، بحضور مدير أمن الإسكندرية، ورئيس حى شرق.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة إعادة المظهر الحضارى لعروس البحر المتوسط، ورفع المعاناة عن المواطنين.

من جانبه، قال اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق، لـ"اليوم السابع"، إن الحملة بحضور محافظ الإسكندرية ومدير الأمن وشرطة المرافق، واستهدفت الباعة الجائلين والمخالفات بشوارع مصطفى كامل والسوق وسينما ليلى وترام باكوس.

وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم توقيع غرامات فورية بمبالغ مالية للمخالفين تتراوح ما بين 500 إلى 100 جنيه، وتم التنبيه على الباعة الجائلين بعدم الوقوف فى عرض الشارع والتعدى على حرم الطريق.



>