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محافظ الدقهلية يشكل لجنة لإنهاء مشكلة مدرسة اللغات التجريبية بدكرنس

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محافظ الدقهلية يشكل لجنة لإنهاء مشكلة مدرسة اللغات التجريبية بدكرنس محافظ الدقهلية يشكل لجنة لإنهاء مشكلة مدرسة اللغات التجريبية بدكرنس
وجه مـحافظ الدقهلية حسام الدين إمام بتشكيل لجنة تشمل (إدارة التخطيط- مدير مدارس التجريبيات- إدارة المتابعة) لبحث حل مشكلة أماكن وجود الطلاب بالمدرسة التجريبية بدكرنس (رياض أطفال- مرحلة إعدادي وثانوي) حيث تم احتيار مدرسة عمر مكرم لاستقبال طلاب الإعدادي والثانوي من أبناء المدرسة.

كما وجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بدراسة إمكانية بناء ملحق بالفناء المدرسي من طابقين فى كل منهما فصلين لحل مشكلة الفصول الطائرة بالمرحلة الابتدائية وإمكانية بناء الجناح المخصص له مساحة 2000 متر مربع خلف مدرسة أبو سليمان الابتدائية ليكون مكان دائم للمرحلتين الإعدادية والثانوية .

ووجه حسام الدين إمام ايضا وكيل وزارة التربية والتعليم بنقل طلاب المدرسة المهنية إلي مدرسة عمر مكرم فترة مسائية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وذلك لحين الانتهاء من بناء ملحق المدرسة التجريبية وانتهاء أعمال الصيانة الشاملة بالمدرسة المهنية وشغل طلاب المدرسة التجريبية "اعدادية وثانوية "للمدرسة المهنية بعد انتهاء الصيانة واستمرار المدرسة يوم كامل نظرا لطبيعة هذه النوعية من المدارس.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة بكل قطاعاتها لتحسين مستوى الأداء وتقديم خدمة متميزة للتلاميذ والطلاب من خلال تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بمنظومة الخدمات التعليمية بها .

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مصر 365