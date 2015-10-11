«ثقب الإطار» حيلة لسرقة 300 ألف درهم من مركبة

اتهمت النيابة العامة في دبي، شاباً آسيوياً، بتهمة سرقة 300 ألف درهم من مركبة، بعدما خطط لجريمته، بأن ثقب أحد إطاراتها، ليحتال على سائقها، ويسرقه أثناء انشغاله بتبديل ذاك الإطار.

وجاء في أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، أن الأموال المنقولة كانت بحوزة المبلغ الذي كان بصدد نقلها إلى صاحبها، بعدما استلمها من أحد محال الصرافة العاملة في منطقة نايف، ووضعها داخل حقيبة يد سوداء ألقاها أسفل الكرسي الأمامي لمركبته.

وقال المبلّغ، وهو سائق آسيوي، للنيابة: «بعدما استلمت الأموال من محل الصرافة ليلاً، وضعتها داخل حقيبة يد، وضعتها على أرضية المركبة بجانب المقعد الأمامي، وبعدها تحركت متجهاً إلى منطقة المارينا، حيث أقطن، وعلى الطريق، وتحديداً في منطقة نايف، سمعت صوت انفجار في الإطار الخلفي للمركبة من الجهة اليمنى، فتوقفت على حرم الطريق، وشرعت في تبديل الإطار المنفجر، وخلال عملية التبديل، تذكرت حقيبة الأموال، وأسرعت نحوها، لأتفاجأ أنها ليست في مكانها، وأن ثمة شخصاً ما قد سرقها، فاتصلت بالشرطة وأبلغتها».

وأوضحت الشرطة أنه بإلقاء القبض على المتهم، عثر بحوزته على نصلة سكين تم إرسالها إلى مختبر الأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها، والتثبت فيما إذا كانت هي الأداة نفسها التي تمت الاستعانة بها لثقب إطار مركبة المبلغ أم لا، وتبين أنها هي الأداة نفسها، كما تم تحويل المتهم إلى الفجيرة، كونه مطلوب في قضايا سرقة أخرى.