أولياء أمور يشكون من تأخر تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم فى الفيوم

اشتكى أولياء أمور تلاميذ مدرسة التابعين الابتدائية فى قرية العزيزية التابعة لمركز طامية بالفيوم من عدم تسليم الكتب الدراسية لأبنائهم بسبب عدم سدادهم المصروفات الدراسية.

وأكد عبد العال أحمد عبد العال ولى أمر تلميذ بالصف الثانى الابتدائى أن ابنه لم يتسلم الكتب مع عدد كبير من زملائه حتى الآن، بعدما قررت إدارة المدرسة ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات بخلاف المدارس الأخرى.

ومن جانبه قال سليمان المنشاوى مدير الإدارة التعليمية بطامية أنه سيحقق فى الأمر وأن جميع الطلاب سيتسلمون الكتب غدا الاثنين مشيرا إلى أنه لا يتم ربط سداد المصروفات بتسلم الكتب و سيحقق فى واقعة مدرسة التابعين.

وناشد مدير الإدارة التعليمية أولياء الأمور بالتعاون مع الإدارات التعليمية بسداد المصروفات الدراسية خاصة القادرين منهم مؤكدا أن عدم سداد المصروفات يسبب أزمات فى توفير مواد للأنشطة الطلابية .