حملة بيطرية وتوعوية مكبرة بمنيا القمح لكشف وتحصين المواشى

نظمت مديرتا الزراعة والطب البيطري بالشرقية اليوم الأحد حملة مكبرة بقرية الجديدة في منيا القمح والتي استهدفت الكشف على رؤوس الماشية، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية بحضور المربين من أصحاب المزراع.

وقال المهندس علاء السيد عفيفى وكيل وزارة الزارعة أنه تم الكشف البيطرى على الحيوانات بواسطة جهاز السونار لمعرفة اسباب عدم العُشر للحيوانات وكذلك معرفة عمر الجنين للحيوانات العشار واجراء الفحوصات اللازمة على الحيوانات المريضه لتحديد نوع العلاج وإجراء التحصينات الخاصه لمرضى الحمى القلاعيه ومرض حمى الثلاث ايام .

وتم عقد ندوة توعوية موسعة بحضور 65 من مربى الثروة الحيوانية والمهندسين الزراعيين بالقرية والقرى المجاورة وقد تناولت الندوة " اهمية تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الارز فى تغذية الحيوان واهمية التحصينات اللازمة للحيوانات فى المواعيد المحدده وبالطريقة الصحيحه وعلاج الطفيليات وضعف الخصوبه للمواشى وتوفير اللقاحات والامصال بالوحدات البيطرية.

وشارك في الحملة وكيل وزارة الزراعة ، الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى ،الدكتور ابراهيم الشوربجى مدير معهد بحوث صحة الحيوان والدكتور السيد سليمان استاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث صحة الحيوان ،المهندس السيد محمود الخليفه مدير ادارة الانتاج الحيوانى بالمديرية و المهندس احمد جاد مدير عام الادارة العامه للتعاون الزراعى بالشرقية .



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