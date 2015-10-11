محافظة المنوفية: تسليم محطة صرف زاوية رازين غدًا

التقى اللواء عبد السلام عبد البارى، سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، مدير الجهاز التنفيذى للمحافظة، ومدير عام التنفيذ بالجهاز، لمناقشة آخر الإجراءات فى أعمال الصرف الصحى والكهرباء بالقرى.

حضر الاجتماع رئيس قطاع الكهرباء ومدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومدير عام الطب الوقائى ومدير عام المجالس ومدير عام التخطيط بديوان المحافظة والمستشار الهندسى للمحافظة لمناقشة الإجراءات التى تمت فى أعمال الصرف الصحى والكهرباء بالقرى الممولة من المنحة الإماراتية .

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بانتهاء الأعمال فى محطة زاوية رزين وتسليمها غدًا الاثنين أما بالنسبة لمحطة شبرا بلولة فقد تم عمل مقايسة الكهروميكا بمعرفة الجهاز التنفيذى، واستعجلت الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء لمحطة كفر شبرا بلولة، وجار استصدار قرار التمكين بالقوة الجبرية للشركة المنفذة ليتسنى إنهاء الأعمال بمحطتى كفر الشيخ خليل وكفر البتانون.

وعن محطة سروهيت قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى: "تم الانتهاء من أعمال الكهرباء وسداد قيمة المقايسة وجار توصيل الكهرباء وإنهاء الاعتراضات من قبل الرى وصرف غرب المدينة، كما تم الاتفاق والتنسيق مع الجهاز المركزى والمحافظة لإنهاء المشاكل وإيجاد الحلول لبدء الاعمال فورًا بمحطة دمليج، وسداد المقايسة الخاصة بمحطة قرية الروضة لإنهاء التراخيص وإخطار الجهات بذلك".

وأفاد مدير الطب الوقائى، بأنه تم إرسال العينات للمعامل المركزية بمركز البحوث الخاصة بسمادون لعمل دراسة هيدروجية لها، كما أكد أنه يمكن عمل دراسات لكافة المحطات بدائرة المحافظة لفحصها بمركز البحوث اختصارًا للوقت ولسرعة إنجاز الأعمال، أما بالنسبة لمحطة صفط جدام يمكن التشغيل طبقًا لرأى معمل البحوث.

وقرر عبد البارى إعادة عمل المقايسة الخاصة بقرية الشهيد فكرى وكفر الحمادية نظرًا لما لاحظه من مبالغة فى قيمة المقايسة المقدمة، ووجه سيادته الحضور بسرعة إنهاء الأعمال مما يعود على المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وحتى يتسنى لنا الاستفادة من المنحة الإماراتية.