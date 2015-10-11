أمين لطفى: جامعة بنى سويف أكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان إعلامى اليوم الأحد، أن جامعة بنى سويف تعد أكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات، حيث وصل عدد الكليات بها إلى 25 كلية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليتى السياحة والفنادق والألسن.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة شهدت فى الفترة القليلة السابقة طفرة ونقلة نوعية، فقد تحقق إنجازا غير مسبوق فى تاريخ الجامعات الإقليمية والصعيد فبعد أن كانت الجامعة تضم 12 كلية تقليدية حتى عام 2010 وهى (كلية التجارة. كلية الحقوق. كلية الآداب. كلية العلوم. كلية الطب البيطرى .كلية التربية .كلية الصيدلة .كلية الطب البشرى. كلية التعليم الصناعى .كلية الهندسة .كلية التمريض. كلية التربية الرياضية).

وأكد رئيس الجامعة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد وجميع مؤسساتها ومنها الجامعات كان الإصرار أن تضيف الجامعة كليات جديدة، وبذلت قصارى جهدها فى ذلك حتى نحقق الهدف ليرتفع عدد كليات الجامعة من 12 إلى 25 كلية، وهى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية العلاج الطبيعى وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والتى تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الجامعات المصرية وهى أول كلية متخصصة فى الدراسات العليا حيث تمنح درجات معتمدة للدبلوم والماجستير والدكتوراه فى مجال النانوتكنولوجى والتكنولوجيا الحيوية وعلوم البيئة والتنمية الصناعيةـ وكلية طب الفم والأسنان وكلية الإعلام والتى تعتبر ثانى كلية إعلام على مستوى الجامعات المصرية وكلية الزراعة وكلية العلوم الصحية والتطبيقية، والتى تعد أيضًا هى الأولى من نوعها فى تاريخ الجامعات المصرية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى الثلاث كليات الجديدة لهذا العام التى بدأت الدراسة بها فى العام الدراسى الجارى، وهى كلية رياض الأطفال وكلية الفنون التطبيقية وكلية الخدمة الاجتماعية.