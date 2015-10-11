القصير تنتظر الصيادين المحتجزين بالسودان بعد إعلان الإفراج عنهم

تنتظر مدينة القصير وصول 16 صيادا كانوا محتجزين بالسودان لاختراقهم المياه الإقليمية، بعد أن أعلنت الخارجية المصرية فى بيان لها التوصل مع السودان لاتفاق بالإفراج عنهم.

وقال وصفى تمير من أبناء القصير - مساء أمس السبت، اجتمع عدد من صيادى القصير وأسر المحتجزين بالسودان فى مقر اللجنة النقابية لصيادى القصير، بعد أن سمعوا خبر إطلاق سراحهم.

وأكد "وصفى" أن اللجنة النقابية لصيادى القصير وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الخارجية، وأعلنت رفضها لادعاء بعض الشخصيات التدخل للإفراج عنهم .

وأوضح تمير لـ"اليوم السابع": وصلت إليه أنباء صباح اليوم بأن الصيادين تحركوا من مدينة بورتسودان إلى منطقة اوسيف المحتجز بها مراكبهم بعد القبض عليهم، ومن المقرر أن يتحرك عدد من الصيادين إلى منطقة أبو رماد جنوب البحر الأحمر بمراكب محملة بالسولار والطعام لاستقبالهم فور دخولهم المياه المصرية.

كانت السلطات السودانية احتجزت 16 صيادا من مدينة القصير على متن 4 مراكب صيد فور دخولهم المياه الإقليمية السودانية منذ شهرين تقريبًا واحتجزتهم فى منطقة اوسيف قبل ترحيلهم إلى بورسودان للمحاكمة.