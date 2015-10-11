بالصور.. "محاكاة حرب أكتوبر" على ضفاف النيل بأسوان

انطلقت صباح اليوم، الأحد، وحتى الغد، فعاليات المهرجان الرياضى الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الفعاليات اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور أشرف صبحى، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وهانى رشدى، وكيل الشباب والرياضة بأسوان، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، بمشاركة 150 طالبًا من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان.

وبدأت فعاليات المهرجان بعرض بانوراما لحرب أكتوبر، ومحاكاة لملحمة عبور القناة واجتياز الساتر الترابى، واختراق خط بارليف، وذلك من خلال عروض مائية على صفحة النيل الخالد من أمام الجزيرة النباتية، بمشاركة 25 مركبًا وجريديًا، ثم مسابقة لتسلق الجبال بالبر الغربى، ذات الطبيعة الرملية، ورفع علم مصر فوق القمة، وسط صيحات التكبير والتهليل من الطلاب المشاركين.

وخلال الفعاليات، أكد أشرف صبحى، أن المهرجان رسالة للعالم أجمع بأن روح أكتوبر الخالدة لم تنته، وستظل راسخة فى نفوس وعقول أبناء الشعب المصرى العظيم، يتوارثوها جيلًا بعد جيل.

وأشار صبحى إلى أن هذه الاحتفالية تأتى إيمانًا من وزارة الشباب والرياضة بالمشاركة الجادة فى هذه المناسبة الغالية، من خلال برنامج حافل يتم تنظيمه على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب العمل على غرس قيم الولاء والانتماء لدى الأجيال.



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