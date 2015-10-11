بالصور.. مظاهرات قرب مقر الرئاسة اللبنانية للمطالبة بانتخاب "عون" رئيسا للبلاد

توافد آلاف من أنصار العماد ميشال عون مؤسس التيار الوطنى الحر اليوم قرب مقر الرئاسة اللبنانية فى إطار مظاهرات للضغط من أجل انتخابه رئيسا للبلاد أو إجراء انتخابات برلمانية.

واحتشدت مئات السيارات فى الطريق لقصر الرئاسة اللبنانى مما أدى إلى توقف حركة السير فى طريق بيروت البقاع- دمشق الذى يعد من أهم طرق لبنان.

تأتى المظاهرات أيضا إحياء لذكرى مواجهات 13 أكتوبر 1990 بين جزء من الجيش اللبنانى بقيادة العماد ميشال عون وبين الجيشين السورى واللبنانى فى نهاية الحرب الأهلية اللبنانية.

ويطالب التيار الوطنى الحر الذى أسسه العماد ميشال عون وخلفه فى رئاسته صهره وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل بأن يتم انتخاب عون رئيسا للبلاد باعتباره صاحب أكبر كتلة مسيحية فى البرلمان أو إجراء انتخابات نيابية أو إجراء استفتاء على الرئاسة. . كما يطالب التيار بالتمديد لصهر عون العميد شامل روكاز قائد فوج المغاوير السابق (الصاعقة) بالجيش اللبنانى قبل أن يحل موعد إحالته للتقاعد خلال أيام لإبقاء فرصه فى تولى منصب قيادة الجيش اللبنانى قائمة.



>