الأهلي: قرار تعيين بيسيرو جاء بالإجماع

أكد محمود علام المدير التنفيذي للأهلي أن قرار تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا للفريق جاء بإجماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر.

وأوضح علام في تصريحات لإذاعة (9090) "قرار تعيين بيسيرو جاء بالتمرير من مجلس الإدارة".

وأضاف "لمن لا يفهم القانون، فإن اللائحة تنص على أن التمرير لا يحدث إلا من خلال إجماع مجلس الإدارة على قرار ما".

وتابع "تعيين جوزيه بيسيرو جاء بموافقة أعضاء المجلس بالكامل، وعددهم 11 عضوًا".

وأتم محمود علام "في حالة اعتراض أو تحفظ عضو على قرار، يتم الدعوة لعقد اجتماع آخر لاتخاذ قرار آخر بالأغلبية".