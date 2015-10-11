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حاتم بطيشه لـ في الجول: بيسيرو دفاعي لكنه ' أهلاوي ' الآن

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حاتم بطيشه لـ في الجول: بيسيرو دفاعي لكنه ' أهلاوي ' الآن حاتم بطيشه لـ في الجول: بيسيرو دفاعي لكنه ' أهلاوي ' الآن

يرى المعلق الشهير حاتم بطيشة أن جمهور الأهلي يجب أن يقف بجانب المدير الفني الجديد للفريق جوزيه بيسيرو الذي أصبح الآن "أهلاوياً" مشيراً أنه لم يكن يفضل أن يتعاقد الأهلي مع هذا المدرب.

وفي تصريحات خاصة لـFilGoal.com تحدث معلق BeINSports قائلاً: "ربما أكون أكثر من تابعت بيسيرو في البرتغال بحكم وجود حقوق بث بطولة الدوري البرتغالي وقتها لدى القناة".

وتابع "بيسيرو مدرب دفاعي".

وحكى "كنت شاهداً على خسارة سبورتنج لشبونة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي أمام سسكا موسكو بسبب بيسيرو وحذره الشديد، أمر كان بمثابة الصدمة والكارثة لدى الجمهور".

ثم استدرك "لكن الآن شئت أم أبيت أصبح بيسيرو مدرباً للأهلي. بالتالي الجمهور لا يملك إلا الوقوف خلفه الآن ودعمه بكل قوة من أجل النادي لحين بداية الموسم ورؤية ما يمكن للبرتغالي أن يقدمه".

وفي سياق آخر أكمل بطيشه "بالنسبة لي أستغرب كثيراً أن الأهلي لم يفكر في التعاقد مع المدرب السويسري لوسيان فافر مدرب مونشنجلادباخ السابق".

وأتم "هو رجل صنع مجدا لهذا الفريق وجعله يتأهل لدوري الأبطال هذا الموسم بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي كما أن راتبه ربما كان ليصبح في متناول الأهلي. لكن على أي حال مجلس الإدارة اختار، وعلى الجمهور المساندة".

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