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بالفيديو - منتخب مصر الأوليمبي يفوز على الصين بثلاثية صبحي وسالم

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بالفيديو - منتخب مصر الأوليمبي يفوز على الصين بثلاثية صبحي وسالم بالفيديو - منتخب مصر الأوليمبي يفوز على الصين بثلاثية صبحي وسالم

فاز المصري على نظيره المنتخب الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جرت في العاصمة الصينية بكين.

رمضان صبحي تقدم لمصر في الدقيقة الـ 24 بعدما تلقى تمريرة من محمد سالم أودعها المرمى.

صبحي عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 35 من انفراد، ليضع الكرة بوجه قدمه الخارجي في مرمى الصين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني أضاف محمد سالم الهدف الثالث في الدقيقة الـ 53، بعد هجمة من الجبهة اليسرى قادها محمد عادل جمعة الذي مررها إلى محمود حمد، والذي أرسلها بدوره عرضية من لمسة واحدة إلى محمد سالم فأودعها المرمى.

وقلص منتخب الصين الفارق في الدقيقة الـ 72، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنتخبان المصري والصيني التقيا قبل عدة أيام في مواجهة أولى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتأتي تلك المباريات من قبل المنتخب المصري، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها مطلع عام 2016 المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد روسيا 2018.

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فيديو اليوم السابع

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