وديًا.. منتخب مصر الأوليمبي يفوز على الصين بثلاثية

فاز المنتخب الأوليمبي على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جرت في العاصمة بكين . في مباراة للمنتخب المصري، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها عام 2016 المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد روسيا 2018.

تقدم رمضان صبحي بهدف في الدقيقة الـ 24 بعدما تلقى تمريرة من محمد سالم أودعها المرمى. و سجل صبحي الهدف الثاني له في الدقيقة الـ 35 من انفراد، ليضع الكرة بوجه قدمه الخارجي في مرمى الصين، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني أضاف محمد سالم الهدف الثالث في الدقيقة الـ 53، بعد هجمة من الجبهة اليسرى قادها محمد عادل جمعة الذي مررها إلى محمود حمد، والذي أرسلها بدوره عرضية من لمسة واحدة إلى محمد سالم فأودعها المرمى.

وأحرز منتخب الصين هدفه الوحيد له و قلص الفارق في الدقيقة الـ 72، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنتخبان المصري والصيني التقيا قبل عدة أيام في مواجهة أولى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.