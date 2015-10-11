إدخال الصرف الصحى لقرى 4 مراكز بتكلفة 228 مليونًا فى كفر الشيخ

بحث محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بمرحلتيها الأولى والثانية فى قرى 4 مراكز بالمحافظة والممولة من البنك الدولى بـ 228 مليون جنيه.

وتنفذ مشروعات الصرف بمرحلتيها الأولى والثانية بنظامى المركزى والامركزى فى قرى مراكز كفر الشيخ والرياض وبيلا وسيدى غازى.

حضر الاجتماع المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزرات الخدمية بالمحافظة .

وأكد محافظ كفر الشيخ ، تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى بتكلفة 72 مليون جنية بـ 7 قرى بمركزى كفر الشيخ وبيلا هى "الحلافى وأبو منيسى ودقميرة والرملة والاتحاد والسرايا و الكوم الطويل " وتم الانتهاء عدا قرية الكوم الطويل التى ينتهى العمل فى شبكتها يوم 30 نوفمبر القادم.

وعن المرحلة الثانية قال الدكتور أسامة حمدى إنه يتم تنفيذها بتكلفة 156 مليون جنيه فى 13 قرية بمركزى كفر الشيخ والرياض بالنظام المركزى وهى قرى "أريمون وحليس وكفر المنشا وأولاد علام" وبنظام اللا مركزى بقرى " السيد عطية والصنفاوى وعبد الحميد السيوفى وقرى خريجين 3 ، 5 ، 6 وقرى غابات 6 ، 7 وكوبرى الزاوية والحاج يوسف وأبو أحمد وخضرة والدراملى".

وأشار المحافظ إلى أنه تم طرح وترسية الأعمال وبدء التنفيذ ويتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالنظام اللامركزى نهاية 2015 وتحديداً فى 15 ديسمبر القادم، ومشروعات الصرف المركزى خلال 2016.

وأوضح الدكتور أسامة حمدى أنه سيتم رفع كفاءة الطرق المؤدية لمحطات المعالجة لنقل المعدات إما بالرصف أو بتأسيس الطرق.

وشدد المحافظ على تعاون جميع الجهات المعنية فى سبيل إتمام المشاريع وإعطاء التصاريح اللازمة وتذليل العقبات كما شدد على إنجاز المشاريع طبقا للخطة والجدول الزمنى المنصوص عليه والموقع من رئيس القرية ورئيس المدينة، كل فى نطاقه.