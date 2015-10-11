إضراب 4 مدرسين بمعهد بلقينا الأزهرى بالمحلة عن الطعام اعتراضا على نقلهم

دخل 4 مدرسين بمعهد بلقينا الأزهرى المشترك بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فى إضراب عن الطعام واعتصام داخل المعهد، وهم عبد الفتاح البقرى، المأمون إبراهيم صالح، محمد أحمد سلام، مصطفى محمود نمشة، بعد قرار مشيخة الأزهر بنقلهم إلى معهد محلة روح وزفتى.

وأكد المضربون أن هذا القرار تعفسى لوقوفهم بجانب طلاب المعهد المعترضين على نقلهم من المعهد إلى معهد آخر بمدينة المحلة.

وهدد المدرسون بالاستمرار فى الإضراب عن الطعام لحين عدول مشيخة الأزهر عن قرار نقلهم

>فى الوقت الذى مازلت فيه الدراسة متوقفة داخل المعهد ورفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم إلى المعهد اعتراضا على قرار نقل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى معهد بمدينة المحلة.