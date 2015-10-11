جامعة بنى سويف تنظم احتفالية لخريجى الدفعة الثانية بكلية الهندسة

احتفلت كلية الهندسة جامعة بنى سويف، اليوم الاحد، بتخريج الدفعة الثانية للعام الجامعي 2014/2015 بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية والوكلاء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأولياء أمور الخريجين.

من جانبه، قال الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، خلال الاحتفال، إن الكوادر التي تخرجها كلية الهندسة تساهم في خدمة الجامعة ومجتمع بنى سويف خاصة، وأن الجامعة بها مركز استشارات هندسية بالإضافة إلى احتياجها إليهم خاصة الأوائل والخريجين منهم بما لهم من مردود كبير على الجامعة والمجتمع المحيط والاستفادة من التخصصات المتنوعة والهامة.

واكد دعم الجامعة للكلية والخطة الاستراتيجية في إضافة أقسام جديدة وهامة والبرامج المتميزة والمشاركة مع جامعات دولية خلال السنوات القليلة القادمة وخطة الجامعة لإنشاء معامل وأقسام جديدة بها وضرورة الإشارة إلى وحدة التواصل مع الخريجين بالجامعة، بما يساهم في تصنيف الجامعات للحصول على الجودة في خطة زمنية للوصول للاعتماد والتأهيل كما أشاد رئيس الجامعة بالأستاذ الدكتور/ متولي عبد العزيز عميد الكلية السابق على مجهوداته بالكلية وباعتباره الأب الروحي لهذه الدفعات بالكلية.

واعرب الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته لخريجي كلية الهندسة قاطرة التنمية في المجتمع وتفوقهم وأدائهم الرائع وروح التعاون بينهم وتوجيه النصيحة للخريجين لتحديد أهدافهم بدقة والسعي والمثابرة لتحقيقها.

ووجه الطالب عبد الرحمن شعبان نائبًا عن الخريجين رسالة حب وعرفان لرئيس الجامعة وأساتذته بالكلية والأمهات والآباء والوقوف إجلالا وتقديرًا لهم لما بذلوه في سبيل وصول أبنائهم إلى هذا المستوى.