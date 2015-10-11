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مدير أمن الغربية يشرف على حملة مرورية وتأمين المسجد الأحمدى بطنطا

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مدير أمن الغربية يشرف على حملة مرورية وتأمين المسجد الأحمدى بطنطا مدير أمن الغربية يشرف على حملة مرورية وتأمين المسجد الأحمدى بطنطا
أشرف اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، على الحملة المرورية المكبرة بدائرة قسم أول طنطا، والخدمات المعينة لتأمين المسجد الأحمدى، وتأكد من تركيب كاميرات المراقبة بالمحلات فى محيط المسجد قبل أيام من بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوى، كما تفقد إدارة الحماية المدنية بطنطا للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أى ظرف.

رافق مدير الأمن كل من: اللواء حاتم عبد الله، مساعد مدير الأمن للوحدات، واللواء هشام والى، مدير إدارة مرور الغربية، والعميد مهند أبو ليمون، رئيس قسم شرطة المرافق، والعميد محمد السروجى، مأمور قسم أول طنطا، والعميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية.

وقام مدير الأمن بتوعية الضباط والقوات بالظروف الراهنة وأكد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الأكمنة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وتيسير الحركة المرورية واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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