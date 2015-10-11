محافظ القليوبية يطلق حملة للتوعية بالنظافة من خلال المساجد والكنائس

أطلق المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، حملة لتوعية المواطنين بأهمية النظافة من خلال المسجد والكنسية لرفع الوعى لديهم بأهميتها فى الشوارع، ومساهمتهم ماديا وسلوكيا فى القضاء على القمامة وتحقيق المظهر الحضارى اللائق للشارع القليوبى.

وأكد عبد الظاهر على أهمية مساهمة رجال الدين فى القيام بهذا الدور التوعوى الهام، حيث إن جميع الأديان تحث على أن النظافة من الإيمان.

وصرح المحافظ بأن النظافة من أهم أولويات محافظة القليوبية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير منظومة النظافة، وذلك من خلال مشروع حضارى يهدف إلى "فصل القمامة من المنبع" وقد بدأ هذا المشروع بمدينة شبرا الخيمة، حيث قسمت إلى مربعات صغيرة وتم التعاقد مع شركات شبابية وجمعيات أهلية لجمع القمامة من المنازل.

وأضاف: تتولى كل شركة أحد هذه المربعات وسوف تتحمل وزارة البيئة الثلاثة شهور الأولى بواقع 6 جنيهات عن الشقة الواحدة وتتحمل المحافظة الثلاثة شهور الأخرى، وفى حالة نجاحها سيتم تعميمها على باقى مدن المحافظة، بالإضافة إلى مجهودات الوحدات المحلية بالمحافظة، والتى تقوم بحملات واسعة لرفع القمامة، وكان إجمالى ما تم رفعه خلال الفترة الوجيزة الماضية ما يقرب من 150 ألف طن قمامة من جميع مدن وقرى المحافظة.

وأكد عبد الظاهر أن المحافظة تسعى دائمًا لوجود مشروع متكامل لإعادة تأهيل الطرق عن طريق إعادة الرصف والتطوير والتجميل لجميع الشوارع والميادين بالمدن والأحياء المختلفة وتم تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف كاملة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى استخدام بلاط الإنتر لوك فى الشوارع الضيقة وسوف يلمس المواطن القليوبى عن قريب ثمار هذه المشروعات.

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